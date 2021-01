Providence Therapeutics, de Calgary, affirme que 60 sujets seront suivis pendant 13 mois, et que les premiers résultats sont attendus le mois prochain.

(Calgary) Des essais cliniques ont commencé à Toronto pour un vaccin contre la COVID-19 fabriqué par une entreprise canadienne.

La Presse Canadienne

Providence Therapeutics, de Calgary, affirme que 60 sujets seront suivis pendant 13 mois, et que les premiers résultats sont attendus le mois prochain.

Le groupe de volontaires en santé âgés de 18 à 65 ans a été divisé en quatre groupes de 15. Trois des groupes recevront trois niveaux de dose différents, tandis qu’un quatrième groupe recevra un placebo.

En attendant l’approbation réglementaire, le PDG de la société, Brad Sorenson, a déclaré qu’un essai de phase 2 plus large pourrait commencer en mai avec des personnes âgées, des sujets plus jeunes et des femmes enceintes.

Providence utilise la technologie ARN pour un produit qu’elle appelle PTX-COVID19-B.

M. Sorenson précise qu’en cas de succès, le vaccin pourrait être offert d’ici la fin de l’année.

« Nous sommes ravis de commencer les essais cliniques du PTX-COVID19-B. Le fait de disposer d’une solution conçue au Canada pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19 augmentera la fiabilité de l’approvisionnement en vaccins pour les Canadiens, contribuera à l’approvisionnement mondial en vaccins et positionnera une entreprise canadienne sur la scène mondiale en tant que contributeur à la solution », a déclaré M. Sorenson, mardi, par communiqué.