Rassemblements religieux limités à 10 personnes

Déception chez les juifs hassidiques

Déception pour les juifs hassidiques de Montréal : les rassemblements religieux devront dès maintenant se limiter à 10 personnes par lieu de culte, et non à 10 personnes par salle. Québec a éclairci son règlement lundi après les écarts de conduite observés vendredi et samedi dans la communauté hassidique de Montréal, qui ont mené à une quinzaine de constats d’infraction.