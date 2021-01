Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de baisser au Québec et le gouvernement envisage d’assouplir les mesures sanitaires dans certaines régions dès le 8 février. Mais ces annonces ne toucheront pas le Grand Montréal, a prévenu le premier ministre François Legault en conférence de presse, mardi.

Ariane Lacoursière

La Presse

Des annonces à ce sujet se feront la semaine prochaine. Mais le relâchement se fera prudemment, avertit le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda. « On est encore en guerre. […] C’est encore une situation fragile. Je ne voudrais pas que les gens interprètent qu’à partir du 8 (février), ça revient awaye awaye awaye… C’est pas ça », dit-il.

Avec 1040 patients hospitalisés, la région de Montréal reste plus touchée par la pandémie et ne doit pas s’attendre à un allègement de sitôt, prévient M. Legault. « Il va falloir que ça baisse plus que ça », dit-il.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne que les blocs opératoires des hôpitaux montréalais ne fonctionnent encore qu’à 50 % de leur capacité à cause du délestage. « Montréal n’est pas à la même place qu’à Québec et n’est pas à la même place qu’au Saguenay », illustre M. Dubé.

Inquiétudes avec les nouveaux variants

Alors que 2500 nouveaux cas de COVID-19 étaient enregistrés en moyenne chaque jour au début janvier au Québec, ce nombre est passé à 2000 la semaine dernière, puis à 1500 cette semaine. Une « bonne nouvelle », dit M. Legault, qui y voit la preuve que les mesures de confinement et le couvre-feu fonctionnent.

Du même souffle, M. Legault a rappelé que les mesures sanitaires existent « pour le bien commun » et « s’appliquent à tout le monde ». « La loi est la même pour tout le monde. Pour toutes les communautés. Pour toutes les religions, martèle M. Legault […] Il n’y aura pas de passe-droit pour aucune religion ».

La situation s’améliore au Québec, mais les nouveaux variants qui circulent inquiètent les autorités. À ce jour, six patients avec le variant du Royaume-Uni ont été confirmés au Québec. Environ 5 % des échantillons québécois sont testés pour détecter les nouveaux variants et Québec veut faire passer ce nombre à 10 %.

« C’est catastrophique quand ce variant du virus arrive avec des voyageurs qui arrivent de l’étranger. Ça amène une propagation qui est presque exponentielle », dit M. Legault.

Le premier ministre québécois ne cache d’ailleurs pas son impatience devant la lenteur du gouvernement fédéral à interdire les voyages non essentiels à l’étranger ou à imposer une quarantaine à l’hôtel à ces voyageurs. « À chaque jour qui passe, il y a un risque qui s’ajoute. Il y a une urgence d’agir. Je redemande à M. Trudeau d’agir plus rapidement ».

Le point sur la vaccination

Alors que l’Union européenne a manifesté mardi matin son intention de limiter les exportations de vaccins produits sur son territoire, M. Legault se dit « inquiet » par la situation. « C’est très inquiétant parce qu’on a encore une bonne partie de la population vulnérable de pas vaccinée », affirme M. Legault, qui demande au gouvernement Trudeau de tout faire pour régler ce dossier.

Le ministre Dubé reconnait que le ralentissement dans la livraison des doses de vaccins Pfizer cette semaine aura un impact sur le calendrier de vaccination. Mais dès la semaine prochaine, 8000 doses du vaccin de Pfizer et 40 000 doses du vaccin Moderna sont attendues au Québec. Ces doses seront notamment administrées dans les résidences pour personnes âgées de la province. « Le ralentissement aura un impact sur notre élan. Mais pendant ce temps-là, on fait d’autres choses. On continue de se préparer […] Ce qu’on a hâte d’avoir, c’est d’avoir des vaccins », dit-il.

Le ministre Dubé et le Dr Arruda ont aussi réagi à une lettre ouverte publiée mardi matin par 17 médias québécois et réclamant que les journalistes et les photographes puissent réaliser des reportages dans les hôpitaux pour documenter la pandémie. Le Dr Arruda a dit étudier la question pour « arriver à une solution » dans les prochains jours.