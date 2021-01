PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

La Clinique juridique itinérante (CJI) demande une exemption au couvre-feu pour les personnes sans-abri, parce qu’elle estime qu’il est « inutile, arbitraire, disproportionné et cruel » et qu’il « cause des préjudices graves et irréparables qui ne sont pas justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique ».