Le couvre-feu imposé par Québec s’applique-t-il vraiment aux personnes qui n’ont pas de résidence ?

Isabelle Ducas

La Presse

Voilà la question soulevée lundi matin par la juge Chantal Masse, de la Cour supérieure du Québec, chargée d’entendre la demande de la Clinique juridique itinérante (CJI), qui réclame une exemption du couvre-feu pour les personnes sans-abri.

Avant même d’entendre les arguments de la CJI et du Procureur général du Québec, la juge Masse s’est attardée au caractère permanent du mot « résidence », utilisé dans le décret gouvernemental qui impose le couvre-feu.

« Il est interdit à toute personne, entre 20 heures et 5 heures, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu », indique le décret.

« À qui s’adresse cette interdiction ? », a demandé la juge. « Est-ce ça s’applique bien à une personne qui n’a pas de résidence ou qui n’a pas de lieu qui en tienne lieu ? »

« Où est-ce que je vois dans cette disposition qu’un policier qui intercepte une personne peut lui ordonner de se créer une résidence ? Vous savez, moi, je ne fais pas de politique, mais je fais du droit. Résidence, c’est une notion juridique », a poursuivi la juge Masse, ajoutant qu’il y avait un critère de permanence associé à cette notion.

La CJI demande une exemption au couvre-feu pour les personnes sans-abri, parce qu’elle estime qu’il est « inutile, arbitraire, disproportionné et cruel » et qu’il « cause des préjudices graves et irréparables qui ne sont pas justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique ».

Sa requête cite notamment le cas d’une personne itinérante qui n’a plus accès à des refuges pour sans-abri en raison de problèmes de santé mentale et d’alcool, et qui a reçu deux contravention de 1550 $ pour non-respect du couvre-feu.

La juge Chantal Masse poursuit l’audition de la requête lundi.