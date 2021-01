Les « guéris » du virus devraient-ils se faire vacciner ?

L’immunité naturelle acquise après avoir souffert de la COVID-19 peut durer plusieurs mois, a démontré cette semaine une étude publiée dans Nature. Au moins six mois, ont observé des chercheurs américains. Et probablement même plus, renchérissent d’autres chercheurs qui suivent des cohortes de personnes qui ont surmonté la maladie.