La tendance à la baisse dans les nouveaux cas de COVID-19 se poursuit, le Québec en rapportant lundi 1203 de plus. Le bilan des décès reste toutefois élevé, 43 s’ajoutant au total.

Pierre-André Normandin

La Presse

La moyenne des nouveaux cas calculée sur une semaine vient ainsi de passer sous la barre des 1500, pour s’établir à 1498. Il faut remonter au début du mois de décembre pour trouver un taux équivalent. Toutes les régions du Québec enregistrent une tendance à la baisse, à une exception : les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Le nombre de personnes hospitalisées poursuit aussi sa tendance à la baisse. Ainsi, 1321 personnes se trouvent présentement à l’hôpital, soit six de moins que la veille. Du nombre, 217 sont aux soins intensifs, soit deux de moins que dimanche.

Les 43 décès s’inscrivent par contre dans une tendance à la hausse. Sur une semaine, le Québec a rapporté en moyenne 62 décès par jour.

Des 43 nouveaux décès rapportés lundi, c’est à Montréal où l’on en déplore le plus, soit 17. Depuis une semaine, la métropole a enregistré à elle seule 153 des 434 morts recensées. La Montérégie aussi continue à être durement touchée, avec sept décès.

Chaudière-Appalaches rapporte six morts et la Capitale-Nationale, cinq. Les régions de l’Estrie et de Lanaudière en recensent trois tandis que Laval et les Laurentides en comptent un chacune.

Confrontée à une baisse dans les livraisons, la campagne de vaccination a considérablement ralenti. Ainsi, moins de 2000 doses ont été administrées dimanche. Un total de 220 715 personnes ont reçu une première dose au Québec, soit 2,5% de la population.

N’ayant reçu aucun nouvelle dose depuis cinq jours, la province a présentement à peine 17 000 doses de vaccin en réserve.

