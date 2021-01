La tendance à la baisse dans les nouveaux cas de COVID-19 se poursuit, le Québec en rapportant lundi 1203 de plus. Le bilan des décès reste toutefois élevé, 43 s’ajoutant au total.

Pierre-André Normandin

La Presse

La moyenne des nouveaux cas calculée sur une semaine vient ainsi de passer sous la barre des 1500, pour s’établir à 1498. Il faut remonter au début du mois de décembre pour trouver un taux équivalent. Toutes les régions du Québec enregistrent une tendance à la baisse, à une exception : les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Le nombre de personnes hospitalisées poursuit aussi sa tendance à la baisse. Ainsi, 1321 personnes se trouvent présentement à l’hôpital, soit six de moins que la veille. Du nombre, 217 sont aux soins intensifs, soit deux de moins que dimanche.

Les 43 décès s’inscrivent par contre dans une tendance à la hausse. Sur une semaine, le Québec a rapporté en moyenne 62 décès par jour.

Des 43 nouveaux décès rapportés lundi, c’est à Montréal où l’on en déplore le plus, soit 17. Depuis une semaine, la métropole a enregistré à elle seule 153 des 434 morts recensées. La Montérégie aussi continue à être durement touchée, avec sept décès.

Chaudière-Appalaches rapporte six morts et la Capitale-Nationale, cinq. Les régions de l’Estrie et de Lanaudière en recensent trois tandis que Laval et les Laurentides en comptent un chacune.

Le gouvernement doit faire le point sur la campagne de vaccination cet après-midi seulement.

Plus de détails à venir.

