La scientifique qui protège les Mohawks contre la COVID-19

On peut presque parler de miracle devant l’anomalie statistique que représente le bilan de la pandémie de COVID-19 dans la communauté de Kahnawake. Pendant que le Québec brûle, et la grande région de Montréal en particulier, le territoire mohawk s’en tire toujours sans décès ni hospitalisations. Un succès que l’on doit en partie à l’expertise d’une médecin de famille et virologue : Dre Annick Gauthier.