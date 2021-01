Québec recense 1457 nouveaux cas confirmés de COVID-19, alors que le bilan des décès s’alourdit de 41. Le nombre d’hospitalisations affiche une baisse encourageante, malgré une légère hausse des patients admis aux soins intensifs.

Mayssa Ferah

La Presse

Des 41 morts, 12 survenues dans les dernières 24 heures. On rapporte 26 décès entre le 17 et le 22 janvier, 2 avant le 17 janvier et 1 à une date inconnue. Le bilan des victimes depuis le début de cette pandémie atteint désormais 9478 personnes.

Pour une quatrième journée consécutive, le nombre de nouveaux cas recensés diminue. On rapporte 1457 nouveaux cas à travers la province, portant le total à 253 633 personnes infectées. Parmi celles-ci, 227 215 sont rétablies.

La situation s’améliore du côté des hospitalisations, où on constate une baisse pour la cinquième journée d’affilée. Selon le plus récent bilan, 1327 Québécois contaminés sont hospitalisés, une diminution de 56 par rapport à la veille. Par contre, on retrouve 219 patients aux soins intensifs soit 3 de plus que samedi. Notons que 140 patients sont sortis de l’hôpital et 84 y sont entrés.

« En comparant les données des 2 dernières semaines, on constate une [baisse] encourageante des cas. On doit donc maintenir ces efforts pour continuer de faire [baisser] les cas, les [hospitalisation] et les décès », a averti sur Twitter le ministre de la Santé Christian Dubé. Il avait d’ailleurs souligné la veille que malgré la baisse du nombre d’hospitalisations, les hôpitaux continuaient de faire du délestage.

Des 41 décès rapportés dans la dernière journée, 11 touchent la région de Montréal seulement. La Montérégie et la Capitale-Nationale déplorent chacune 9 morts. Les régions de Lanaudière et des Laurentides recensent chacune 3 décès liés au virus. On signale 2 décès dans Chaudière-Appalaches. Finalement, Le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, l’Estrie et l’Outaouais rapportent chacune un décès.

Les prélèvements effectués le 22 janvier s’élèvent à 33 719.

La COVID-19 en graphiques

