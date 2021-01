Le Québec rapporte samedi 1685 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 76 morts supplémentaires liés au virus. Pendant ce temps, dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations continue de diminuer à l’échelle de la province.

Ces nouvelles données portent à 252 176 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 225 245 Québécois sont maintenant « rétablis », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Au total, 9437 personnes ont succombé des suites de complications liées au virus. Des 76 morts rapportés samedi, 38 sont survenus dans la région de Montréal, qui affiche de nouveau le plus haut taux de mortalité dans la province.

La Capitale-Nationale suit avec 11 morts enregistrés, alors que la Montérégie en déplore sept et l’Estrie six. De leur côté, la Mauricie–Centre-du-Québec ainsi que Laval affichent un bilan de trois morts en plus. Enfin, l’Outaouais, Chaudière-Appalaches, Lanaudière et les Laurentides comptent deux morts.

Par ailleurs, le nombre d’hospitalisations a chuté de 43 pour repasser sous la barre des 1400. Quelque 95 entrées ont été enregistrées, contre 138 sorties. Ainsi, on compte actuellement 1383 patients hospitalisés au Québec, dont 216 se trouvent toujours aux soins intensifs, une hausse de quatre cas par rapport à la veille.

Depuis quelques jours, les hospitalisations sont en [baisse], mais elles demeurent encore élevées et les hôpitaux continuent de faire du délestage. Poursuivons nos efforts pour faire [diminuer] les cas, ce qui permettra de faire [baisser] les hospitalisations. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur son compte Twitter

Le nombre de prélèvements, lui, demeure stable. Selon les dernières données disponibles, le Québec a en effet effectué 38 231 tests de dépistage jeudi dernier, pour un total de 5 612 941 à ce chapitre. Vendredi, quelque 9715 doses de vaccin ont été administrées à l’échelle de la province, pour un total de 210 252 doses jusqu’ici. Environ 2,46 % de la population a jusqu’ici reçu la première dose du vaccin.

Hier, le Québec avait rapporté 88 morts supplémentaires, dont 37 sont dus à un rattrapage dans la compilation des données, ainsi que 1631 nouveaux cas liés au virus. On a également recensé une baisse de 27 hospitalisations.

L’Ontario surpasse le Québec

En Ontario, les autorités ont rapporté samedi 2359 nouveaux cas et 52 morts supplémentaires liés à la pandémie. La ministre de la Santé, Christine Elliot, a indiqué qu’on avait identifié 708 nouveaux cas à Toronto, 422 dans la région de Peel, 220 dans la région de York, 107 à Hamilton et 101 à Ottawa.

Ainsi, le bilan des victimes ontariennes de la COVID-19 s’établit désormais à 5733 personnes. L’Ontario dit avoir administré 11 161 doses de vaccin contre la COVID-19, portant ainsi le total à 275 146 depuis le début de la campagne de vaccination.

Fait important: le Québec ne détient plus dorénavant le premier rang du nombre de cas de COVID-19 au pays qu’il détenait depuis le début de la pandémie. Il a été détrôné par l’Ontario qui compte désormais 252 585 cas depuis l’apparition du coronavirus en sol canadien. Le Québec, de son côté, a recensé 252 176 cas sur son territoire depuis le début de la pandémie.

