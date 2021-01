(Ottawa) Santé Canada affirme que les cliniques de vaccination font un travail « extraordinaire » pour éviter de gaspiller de précieux vaccins contre la COVID-19, notamment à cause de la chaîne de froid.

La Presse Canadienne

Le Canada a reçu plus de 1,1 million de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna depuis la mi-décembre ; on en a maintenant administré au moins une dose à plus de 767 000 Canadiens.

Une porte-parole de Santé Canada a indiqué que « le gaspillage avait été très minime » et bien en deçà des estimations initiales.

Avant le début de la campagne de vaccination, on craignait que jusqu’à 20 % des doses livrées au Canada soient perdues à cause des exigences sévères de la « chaîne de froid » — et de la complexité de la distribution qui s’ensuit.

Le ministère fédéral n’a pas fourni de statistiques précises, mais selon ce que les provinces et les territoires ont signalé, le gaspillage n’aurait pas été un problème notable jusqu’à présent.

Les deux vaccins doivent être conservés au congélateur, mais celui de Pfizer-BioNTech est particulièrement délicat : il doit être conservé dans des « supercongélateurs » à des températures inférieures à -60 °C jusqu’au moment de son administration.