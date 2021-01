Une vaste étude lancée en mars dernier par l’Institut de cardiologie de Montréal annonce une « percée majeure » dans le traitement de la COVID-19. Ses résultats montrent que la colchicine, un médicament anti-inflammatoire, est efficace pour traiter la maladie et prévenir ses complications. Il s’agit du premier médicament oral dont l’efficacité a été prouvée pour traiter des patients avant leur admission à l’hôpital.

Antoine Trussart

La Presse

« On vient de fournir à la planète un espoir, s’exclame au bout du fil le Dr Jean-Claude Tardif, chercheur principal de l’étude COLCORONA et directeur du centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM). On a finalement un premier traitement qui peut aider les patients atteints de la COVID avant leur hospitalisation pour prévenir les hospitalisations, prévenir les intubations et prévenir les décès. »

Chez 4159 patients qui présentent un facteur de risque de complications et dont le diagnostic de COVID-19 a été prouvé à l’aide d’un test PCR, la colchicine a entrainé une baisse des hospitalisations de 25 %, une baisse du besoin de ventilation de 50 % et une diminution des décès de 44 %. « C’est une percée majeure », déclare Dr Tardif.

« On a voulu communiquer rapidement nos résultats qui peuvent sauver des vies et des hospitalisations dès demain, ajoute-t-il. On vient d’offrir le premier traitement pour les gens pris avec la COVID et qui sont inquiets à la maison. »

La colchicine agit pour prévenir la « tempête inflammatoire majeure » causée par la COVID qui affecte les poumons et qui risque d’envoyer les patients à l’hôpital, explique le Dr Tardif.

« La prescription de la colchicine aux patients pourrait contribuer à atténuer les problèmes d’engorgement des hôpitaux et de réduire les coûts liés aux systèmes de santé des gouvernements d’ici comme ailleurs », peut-on lire dans le communiqué de l’ICM sorti tard vendredi soir.

Le chercheur insiste sur le fait qu’il n’existe aucun lien entre la colchicine et la chloroquine (ou hydroxychloroquine), un médicament qui a fait grand bruit l’an dernier et dont les bénéfices pour traiter la COVID n’ont jamais été prouvés par une étude solide.

Le gouvernement du Québec, les autorités de santé publique et le corps médical doivent maintenant décider de la suite des choses pour la mise en œuvre du traitement de la COVID-19 par la colchicine, poursuit Jean-Claude Tardif.

Pour les patients à risque de complications

L’étude a été lancée en mars dernier par Dr Tardif à l’ICM, avec l’aide d’une équipe panquébécoise. Parmi les près de 4500 participants, 3000 étaient au Québec. Les autres se trouvaient aux États-Unis, au Brésil, en Espagne et en Afrique du Sud.

Les participants devaient avoir reçu un diagnostic de COVID-19, avoir plus de 40 ans et présenter au moins un risque de complications, comme le surpoids, le diabète, la haute pression, une maladie cardiaque, l’asthme ou l’âge avancé.

« Comme médecin pratiquant, je n’ai pas de doute que je prescrirais la colchicine pour prévenir les complications chez un patient qui est particulièrement à risque de complications », explique-t-il.

La colchicine est un anti-inflammatoire utilisé couramment en cardiologie. Elle a été découverte au XIXe siècle et initialement utilisée contre la goutte. Certains de ses avantages sont son faible coût et son peu d’effets secondaires. Le Dr Tardif l’étudie depuis plusieurs années pour les cardiopathies et a montré qu’elle réduit de plus du quart le risque de récidive chez des cardiaques.

« Véritable tour de force »

Le projet COLCORONA était une étude randomisée à double insu et contrôlée avec placebo, ce qui permet le plus haut niveau de certitude en recherche scientifique.

Cela signifie qu’un groupe de patients a reçu de la colchicine et un autre groupe a reçu un placebo. Ni les patients ni les chercheurs ne savaient qui a reçu quoi au moment de l’étude, ce qui assure la fiabilité des résultats.

« C’est un véritable tour de force », affirme M. Tardif. Il s’agit de la plus grande étude au monde à s’être intéressés aux atteints de la COVID avant d’être hospitalisés, selon lui.

Le traitement consiste en l’administration d’un comprimé de colchicine deux fois par jour pendant les trois premiers jours suivant le diagnostic et une fois par jour pendant les 27 jours suivants.

Sur les 4488 participants, 4159 ont reçu un diagnostic à la COVID-19 à l’aide d’un test naso-pharyngal. Les résultats sont plus probants chez ces 4159 patients. Les 329 autres ont été diagnostiqués à la COVID à partir de leurs symptômes au tout début de la pandémie, à un moment où les tests n’étaient pas encore facilement disponibles. Les résultats dans ce plus petit groupe de patients sont moins clairs que chez ceux dont le diagnostic a été confirmé par un test PCR.

L’étude a été financée par le gouvernement du Québec, les National Institutes of Health (NIH) américains, la philanthrope montréalaise Sophie Desmarais et la fondation de Bill et Melinda Gates.

- Avec Mathieu Perreault, La Presse