Le Québec rapporte 88 décès supplémentaires en raison de la COVID-19, ainsi que 1631 nouveaux cas. Les hospitalisations poursuivent toutefois leur tendance à la baisse.

Pierre-André Normandin

La Presse

Des 88 décès rapportés vendredi, 37 sont toutefois dus à un rattrapage dans la compilation des données. Ceux-ci sont survenus en décembre et au début janvier, et non au cours de la dernière semaine. Reste que ce lourd bilan pousse à la hausse la moyenne des décès calculée sur une semaine, celle-ci s’établissant désormais à 60 par jour.

Le rattrapage dans la saisie de données semble surtout toucher Montréal. Des 88 décès rapportés vendredi, 31 sont survenus sur l’île. La Capitale-Nationale et la Montérégie déplorent quant à elles 12 décès supplémentaires et l’Estrie, sept. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Mauricie-Centre-du-Québec recensent cinq morts chacun. Les régions de Laval, Lanaudière et Laurentides en rapportent quatre et Chaudière-Appalaches, trois.

Les 1631 nouveaux cas rapportés vendredi s’inscrivent dans la tendance à la baisse observée depuis deux semaines. La moyenne calculée sur une semaine est ainsi de 1678 nouveaux cas par jour. C’est ainsi nettement moins que le sommet de 2685 observé au début du mois de janvier.

À noter, 40 738 prélèvements ont été réalisés mercredi.

Impossible pour l’heure de savoir combien de doses de vaccins ont été administrées jeudi, la diffusion de ces données ayant été séparée du bilan matinal et retardée en après-midi.

Plus de détails à venir.