La compagnie américaine Novavax a annoncé vendredi avoir conclu une entente avec le gouvernement du Canada pour l’achat de 52 millions de doses de son vaccin contre la COVID-19, qui est encore en développement.

Antoine Trussart

La Presse

Novavax se déclare prête à distribuer son vaccin au Canada dès le deuxième trimestre de 2021, s’il est approuvé par Santé Canada. Le vaccin NVX-CoV2373 est actuellement en phase 3 de ses essais cliniques au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Mexique. La compagnie espère pouvoir annoncer l’efficacité de son produit d’ici la fin mars 2021.

L’entente avec le gouvernement du Canada prévoit également une option d’achat de 24 millions de doses additionnelles.

Le magazine Science rapportait en décembre dernier que la compagnie basée au Maryland avait dû reporter ses essais cliniques aux États-Unis à cause de difficultés à augmenter sa capacité de production de son vaccin. Les essais ont finalement débuté à la fin décembre.

Le Canada a déjà des ententes d’achats de vaccins avec les compagnies Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson et Sanofi et GlaxoSmithKline. Seuls les deux premiers sont actuellement approuvés par Santé Canada et administrés à la population canadienne.