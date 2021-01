Les autorités québécoises ont rapporté jeudi 65 décès supplémentaires et 1624 nouveaux cas de COVID-19. Pendant ce temps, les hospitalisations ont continué leur lente diminution dans le réseau de la santé.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 248 860 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 221 327 personnes sont maintenant considérées « rétablies », a indiqué le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Avec les 65 nouveaux décès rapportés, la moyenne quotidienne des décès calculée sur une semaine atteint dorénavant 56 morts au Québec. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens, elle, est de 1719 par jour actuellement. Notons qu’un décès a été retiré du bilan total jeudi parce que l’enquête a démontré qu’il n’était pas « attribuable à la COVID-19 ».

De nouveau, c’est la région de Montréal qui affiche le taux de mortalité le plus élevé, avec 20 décès enregistrés à elle seule, suivie par la Capitale-Nationale et la Montérégie, qui déplorent chacune neuf décès supplémentaires. La Mauricie-Centre-du-Québec recense pour sa part sept morts, alors que l’Estrie en compte cinq.

Quatre personnes ont aussi perdu la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans les Laurentides, alors que dans Lanaudière, on ajoute trois décès au bilan. Enfin, les régions de Chaudière-Appalaches et de Laval enregistrent deux morts supplémentaires.

Par ailleurs, le nombre de personnes hospitalisées continue de diminuer. On a recensé jeudi 14 hospitalisations en moins au Québec, soit 135 entrées et 149 sorties des établissements hospitaliers à travers la province. De ce nombre, 216 patients se trouvent toutefois toujours aux soins intensifs, un chiffre qui est resté stable par rapport à la veille.

Mardi, François Legault a révélé que les quartiers de Saint-Léonard–Saint-Michel, d’Ahuntsic–Montréal-Nord, du Nord-de-l’Île–Saint-Laurent et de Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est comptent plus de 450 cas actifs pour 100 000 habitants. C’est le plus fort ratio de la province.

Le dépistage repart à la hausse

Après avoir connu des baisses dans les derniers jours, le nombre de prélèvements est pour sa part reparti à la hausse. Mardi, le Québec a en effet effectué 32 845 tests de dépistage, pour un total de 5 533 972.

Impossible pour le moment de connaître le nombre de doses de vaccin qui ont été administrées dans la journée d’hier. Québec publie ces données vers 13 h depuis quelques jours. Le premier ministre François Legault doit d’ailleurs « faire le point sur la situation » à cette heure, en compagnie du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Mercredi, la province avait rapporté 1502 nouveaux cas de COVID-19 ainsi qu’une baisse marquée de 33 hospitalisations dans le réseau de la santé. On avait toutefois noté une hausse de quatre cas aux soins intensifs ainsi que 66 décès supplémentaires. Mardi, 10 207 doses de vaccins ont été administrées. Jusqu'ici, tout près de 2 % de la population de la province a été vaccinée.

À l’aube d’un ralentissement annoncé dans la livraison des vaccins par le principal fabricant, Pfizer, l’approbation des doses d’AstraZeneca se fait toujours attendre au Canada. Des experts de Santé Canada participeront toutefois à une rencontre de l’Agence européenne des médicaments (AEM) pour « discuter de l’approbation du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 », a indiqué mercredi un porte-parole du ministère fédéral de la Santé, Éric Morissette.

