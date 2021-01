Le ralentissement en approvisionnement du vaccin Pfizer-BioNTech se confirme: Ottawa a annoncé mardi qu'on ne recevrait aucune dose au pays pendant la semaine du 25 janvier, tout juste après que Québec a annoncé une révision de son calendrier de vaccination.

Fanny Lévesque

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

Le major général Dany Fortin a annoncé en conférence de presse que le robinet serait complètement fermé la semaine prochaine.

L'impact sera « sévère, plus sévère que ce à quoi on s'attendait », a convenu le grand responsable de la campagne nationale de vaccination, en précisant que le gouvernement en avait été informé mardi matin, et que d'autres détails devraient suivre.

La ministre de l'Approvisionnement, Anita Anand, a insisté sur le fait que cela n'empêcherait pas le Canada d'atteindre l'ultime objectif qu'il s'est fixé, soit de vacciner tous les Canadiens qui le souhaitent d'ici la fin du mois de septembre.

Elle a par ailleurs que le fabricant lui avait assuré que le Canada serait traité sur un pied d'égalité avec les autres pays qui ont conclu des ententes pour la livraison de doses du vaccin, notamment les nations européennes qui comptent aussi sur Pfizer.

L'annonce est survenue juste après une conférence de presse où Justin Trudeau n'en a fait aucune mention.

« Une situation temporaire», insiste Trudeau

Justin Trudeau

« Les enjeux d’approvisionnement mondiaux de Pfizer ne sont pas idéaux, mais c’est la raison pour laquelle nous avons été si ambitieux en concluant un grand nombre d’ententes », a déclaré le premier ministre au pas de sa résidence de Rideau Cottage.

« Je peux vous assurer que la ministre [de l’Approvisionnement] Anita Anand est en contact avec l’entreprise tous les jours », a-t-il ajouté en réitérant que cet écueil était « temporaire » et qu’il ne changeait rien à l’objectif de faire vacciner tous les Canadiens qui le souhaitent d’ici la fin septembre.

Il a par ailleurs minimisé les critiques dont il fait l'objet en évoquant la conversation téléphonique qu'il a eue lundi avec la chancelière allemande Angela Merkel.

« J'ai eu une très belle conversation avec Angela Merkel, et elle a souligné que quasiment chaque jour, elle se faisait critiquer par les journalistes allemands parce qu'elle n'avait pas fait aussi bien que le Canada, et je lui ai assuré qu'ici, moi, je me fais interpeller chaque jour [...] », a-t-il lancé.

« Je peux vous dire que nous sommes en train de travailler jour et nuit avec des appels constants avec les producteurs de vaccins pour s'assurer qu'on reçoit le plus de doses possible, le plus rapidement possible, pour les Canadiens », a insisté Justin Trudeau.

IMAGE TIRÉE DU SITE OUR WORLD IN DATA

Selon le site de données ouvertes Our World in Data, le Canada devance l'Allemagne en ce qui a trait au taux de vaccination par tranche de 100 habitants. Le grand champion demeure Israël, qui a conclu avec Pfizer une entente pour obtenir davantage de doses en échange d'informations médicales sur l'efficacité du vaccin.

Québec modifie son calendrier

Avant l'annonce d'Ottawa, les autorités québécoises indiquaient qu'elles devaient revoir à la baisse leur visée d’avoir administré 250 000 doses du vaccin le 8 février prochain.

On s’attend maintenant plutôt à avoir administré quelque 225 000 doses à cette date. Au 29 mars, le Québec aura reçu quelque 1,2 million de doses du vaccin alors que cette estimation tournait initialement autour de 1,3 million.

« Les ajustements ont été apportés selon les priorités déjà établies, de même qu’en fonction de la demande, de la capacité des établissements et des avis scientifiques », a fait valoir le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un communiqué publié mardi matin.

Le déploiement de la vaccination dans les résidences pour personnes âgées (RPA) sera plus lent, à raison de 21 000 doses déployées d’ici le 8 février au lieu de 36 000. La cible de vaccination du personnel de la santé est aussi réduite à 127 000 doses plutôt que 164 000. On garde le cap sur l’objectif d’avoir vacciné 20 000 personnes en régions éloignées.

Les modifications apportées ne compromettent pas l’intervalle de 42 à 90 jours, fixé par Québec, entre l’administration des deux doses du vaccin. La deuxième dose du vaccin sera administrée au personnel de la santé ainsi qu’aux résidants des CHSLD à compter du 15 mars comme prévu.

Lundi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, mentionnait sur Twitter que le directeur de la vaccination, Daniel Paré, travaillait sur « un nouveau plan de match en fonction du ralentissement du nombre de doses de vaccins à recevoir de Pfizer ».

Le géant de la pharmaceutique a annoncé vendredi que les arrivages seraient ralentis pendant quatre semaines au Canada en raison de la réalisation d’un projet d’agrandissement de son usine de Belgique.

Vendredi, Québec indiquait que pour au moins quatre semaines, 86 775 des 176 475 doses qui étaient prévues d’ici le 8 février ne pourraient être livrées.