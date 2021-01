Inquiet par les nouveaux variants du coronavirus qui se répandent et par le fait que de plus en plus de citoyens reviennent au pays avec le virus, le premier ministre François Legault presse le gouvernement fédéral d’interdire les voyages non essentiels à l’étranger.

Ariane Lacoursière

La Presse

« Ce n’est plus le temps d’allumer des lampions […] Aujourd’hui, je demande à M. Trudeau, au gouvernement fédéral, d’interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels », dit M. Legault en conférence de presse mardi.

Mardi, un nouveau cas du variant du Royaume-Uni, a été confirmé au Québec, ce qui inquiète les autorités publiques. M. Legault veut éviter de revivre ce que le Québec a vécu en mars alors que de nombreux voyageurs revenant de vacances durant la relâche scolaire avaient rapporté le virus au pays.

M. Legault dit « ne pas comprendre qu’une personne décide d’aller à Punta Cana ou à Cancun dans un tout-inclus » actuellement. Il se dit « fâché » par la situation.

M. Legault dit avoir demandé en privé au fédéral d’agir pour interdire les voyages non essentiels à l’étranger. Il le fait publiquement mardi. M. Legault se dit « ouvert à la discussion pour déterminer ce qui est essentiel ou non ». Si Ottawa refuse, Québec analyse la façon de mettre en place des mesures au Québec dans les aéroports.

Mais pour M. Legault, l’argument voulant que voyager soit un droit constitutionnel ne tient pas la route. Car les voyages vers le Royaume-Uni ont déjà été interdits temporairement il y a quelques semaines et des limites aux voyages avaient été imposées au printemps. « Il est temps d’agir […] Pour un certain temps, au moins jusqu’à ce que les personnes vulnérables soient toutes vaccinées, il faut rapidement interdire les vols internationaux », plaide-t-il.

Le premier ministre souhaite aussi que le fédéral en fasse plus pour s’assurer que les voyageurs de retour de l’étranger respectent leur quarantaine. « On n’est pas satisfait du travail fait dans les aéroports », indique M. Legault. Ce dernier dit avoir demandé à la ministre Geneviève Guilbault « d’établir un plan pour aller faire le travail à la place du gouvernement fédéral dans nos champs de compétences ».

Quatre quartiers chauds à Montréal

Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 diminue ces derniers jours au Québec, M. Legault s’inquiète de la situation dans quatre quartiers de Montréal.

Le nombre moyen de nouveaux cas est passé de 2500 par jour à 2000 cette semaine au Québec. Le nombre de cas cumulatifs actifs est aussi passé de 24 000 à 19 000 depuis le début de l’imposition du couvre-feu dans la province.

Mais « il y a un problème qui perdure dans certains quartiers de Montréal ». Les quartiers de Saint-Léonard-Saint-Michel, de Ahuntsic-Montréal-Nord, du Nord-de-l’île-Saint-Laurent, et de Rivière-des-Prairies-Montréal-Est comptent ces jours-ci plus de 450 cas actifs par 100 000 habitants, le plus fort ratio de la province. « Il y a vraiment beaucoup de cas dans ces quatre quartiers-là », souligne M. Legault. Pour améliorer le dépistage, Québec planche sur l’établissement de cliniques de dépistage mobiles et dans les écoles.

Confiance aux policiers

M. Legault mentionne qu’une enquête du coroner sera faite sur le « triste » décès de Raphaël André, un sans-abri décédé lundi à Montréal. M. Legault a mentionné que le refuge où se rendait normalement M. André était fermé « à cause d’une éclosion ».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a demandé mardi à Québec d’assouplir le couvre-feu en exemptant les sans-abris. M. Legault n’a pas l’intention de le faire pour l’instant. Il mentionne que s’il le faisait, il y aurait des risques que des gens utilisent ce prétexte-là pour se promener après 20 h. Il a plutôt dit « faire confiance aux policiers » qui, selon M. Legault, ne font pas exprès pour distribuer des amendes aux itinérants.

M. Legault mentionne qu’il envisage d’ouvrir plus de places dans les refuges montréalais. Déjà, 800 nouvelles places avaient été ajoutées depuis le début de l’année.