La tendance à la baisse dans les nouveaux cas de COVID-19 se poursuit au Québec alors que la province en rapporte mardi 1386. Mais les hospitalisations et les décès restent élevés.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le bilan de la pandémie s’est alourdi de 55 décès. Ce sont ainsi 9142 personnes qui ont perdu la vie en raison du nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie.

C’est à Montréal où l’on rapporte mardi le plus de nouveaux décès, soit 19. La dernière semaine a été particulièrement éprouvante dans la métropole où 122 ont été recensés depuis sept jours.

Les régions de la Capitale-Nationale et la Montérégie déplorent chacun sept décès, Chaudière-Appalaches six, l’Estrie cinq, Lanaudière quatre et Laval trois. Enfin, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et les Laurentides rapportent deux décès chacun.

Le nombre de personnes hospitalisées a légèrement augmenté pour s’établir à 1500, soit neuf de plus que la veille. Du nombre, 212 se trouvent aux soins intensifs, soit cinq de moins que la veille.

Les 1386 nouveaux cas rapportés mardi contribuent à la baisse de la moyenne de nouveaux cas. Calculée sur une semaine, la moyenne quotidienne se situe désormais à 1873 nouveaux cas.

Le Québec rapporte avoir effectué 20 412 tests de dépistage dimanche.

La province rapporte aussi avoir vacciné 10 514 personnes lundi, pour un total de 164 053 doses administrées depuis le début de la campagne en décembre. Ainsi, 1,85 % de la population a reçu une première dose. La province a ainsi administré 74 % des 220 550 doses reçues jusqu’à présent.

