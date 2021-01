Les autorités ont rapporté dimanche 3422 nouveaux cas et déploré 69 décès en Ontario.

3422 nouveaux cas, les commerces à grande surface plus surveillés

(Toronto) Les autorités ontariennes n’ont pas l’intention de lâcher du lest envers les commerces à grande surface, a annoncé le ministre du Travail, Monte McNaughton, dimanche.

La Presse Canadienne

La veille, une cinquantaine d’inspecteurs avaient visité 110 détaillants dans le Grand Toronto et dans la région de Hamilton. Ils ont découvert 31 violations des protocoles de prévention mis en place pour lutter contre la COVID-19.

Ils ont remis 11 avertissements formels et 11 contraventions. Selon eux, 70 % des détaillants qu’ils ont visités respectaient les règles.

M. McNaughton a indiqué que la violation la plus courante concernait le filtrage des clients et du personnel, les couvre-visages et la distanciation physique.

Le ministre a donné peu de précisions sur le prolongement des inspections. Il a toutefois dit qu’elles s’étendront dans toute la province au cours des jours et des semaines à venir.

3422 nouveaux cas

Les autorités ont rapporté dimanche 3422 nouveaux cas et déploré 69 décès dans l’ensemble de la province.

Les 60 200 analyses réalisées ont permis de découvrir 1035 cas supplémentaires à Toronto et 585 dans la région de Peel. Le comté de Windsor-Essex, les régions de York et du Niagara ont recensé respectivement 254, 246 et 186 nouveaux cas.

Depuis le début de la crise, on a signalé 237 786 cas et 5409 décès sur le territoire ontarien.

On dénombrait 1570 patients dans les hôpitaux, 62 de moins que la veille. Les unités de soins intensifs accueillaient 395 personnes, deux de moins que la veille.