Une nouvelle augmentation du nombre d’infections s’observe au Québec, alors que les autorités rapportent samedi 2225 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 67 décès supplémentaires. Le nombre d’hospitalisations, lui, connaît toutefois une baisse pour une deuxième journée consécutive dans le réseau de la santé.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 240 970 le nombre de personnes infectées depuis le début de la crise. De ce nombre, 210 364 d’entre elles sont maintenant considérées comme « rétablies », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Avec les 67 nouveaux décès enregistrés, le Québec a atteint samedi le triste seuil des 9000 morts liées à la COVID-19. Au total, 9005 Québécois sont jusqu’ici décédés des suites de complications liées au virus. Il n'était toutefois pas possible, au moment d'écrire ces lignes, de connaître le nombre de décès par régions. Le MSSS indique par courriel qu'il fait face à « un problème technique avec le dénombrement des décès survenus le 15 janvier 2021 ». « La répartition sera ajustée dans les prochains jours », assure-t-on.

Le bilan quotidien fait par ailleurs état d’une baisse de 22 hospitalisations par rapport à la veille, soit 125 entrées et 147 sorties. De ce nombre, 227 patients se trouvent toujours aux soins intensifs actuellement, une baisse de quatre cas en 24 heures.

De son côté, le nombre de prélèvements effectués demeure stable par rapport à la moyenne sur sept jours. Jeudi, le Québec a en effet réalisé 33 778 tests de dépistage. Vendredi, le nombre d’hospitalisations avait diminué pour la première fois en cinq jours au Québec, avec une baisse de 27, les autorités ont rapporté vendredi 1918 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 60 décès supplémentaires à l’échelle de la province.

Impossible pour le moment de savoir combien de doses de vaccin ont été administrées vendredi dans la province. Québec a décidé de retarder à 13 h la diffusion de ces données. Alors que la province vaccine en moyenne 9500 personnes par jour, un ralentissement de la cadence dans est toutefois attendu dans les trois à quatre prochaines semaines. Le principal fabricant, Pfizer, a annoncé vendredi un ralentissement temporaire de sa production, ce qui affectera les livraisons de doses au Canada.

Faisant face « à au moins trois éclosions de COVID-19 », l’hôpital Fleury a recommandé samedi aux citoyens d’éviter de se présenter à ses urgences. Les travailleurs de la santé qui ont obtenu un test positif à la COVID-19 ont été placés en isolement préventif. On procède actuellement à des opérations de dépistage.

Dans un long message livré sur sa page Facebook, le premier ministre François Legault a pour sa part imploré samedi matin les étudiants des cégeps et des universités de ne pas relâcher leurs efforts pour respecter les mesures sanitaires. Il soutient que des discussions sont en cours avec la Santé publique pour « permettre plus de présence sur les campus ».

Et en Ontario ?

Pendant ce temps, l'Ontario a signalé samedi 3056 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 51 nouveaux décès liés au virus. Les hospitalisations liées au COVID-19 s'élèvent à 1632, avec 397 patients en soins intensifs.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que Toronto et les régions voisines de Peel et York continuent d'afficher les taux d'infection les plus élevés de la province. Elle a expliqué que 903 des diagnostics les plus récents avaient été trouvés à Toronto, 639 à Peel et 283 à York.

De plus, la province a révélé qu'elle ralentira légèrement le rythme de certaines vaccinations contre le COVID-19 en raison du retard d’expédition du fabricant de médicaments Pfizer BioNTech. Le médecin hygiéniste en chef David Williams a souligné que la décision de la société de retarder temporairement les expéditions internationales de vaccins aura probablement un effet sur la province, bien que l’impact total de cette décision ne soit pas encore connu.

– Avec La Presse canadienne

