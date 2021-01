(Ottawa) Le gouvernement Trudeau maintient qu’il sera en mesure de vacciner tous les Canadiens qui le désirent d’ici septembre malgré les délais temporaires dans la livraison du vaccin Pfizer-BioNTech pour quelques semaines.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a donné cette assurance vendredi en conférence de presse à Rideau Cottage alors que le géant pharmaceutique a informé jeudi soir le gouvernement canadien que l’agrandissement de son usine de production en Europe va entraîner un certain délai dans l’approvisionnement.

« Cette nouvelle n’a pas d’impact sur notre but de vacciner tous les Canadiens qui le désirent d’ici septembre prochain », a soutenu M. Trudeau. « Notre phase d’accélération du deuxième trimestre ne sera pas affectée non plus. C’est une situation indépendante de notre volonté », a dit le premier ministre.

M. Trudeau a souligné que le fait que le Canada dispose d’un vaste portefeuille de vaccins potentiels auprès de plusieurs fabricant fait en sorte en sorte « qu’on a une marge de manœuvre. « D’ici septembre, vous allez tous pouvoir recevoir votre vaccin », a-t-il aussi indiqué.

Un retard de « deux ou trois semaines »

En matinée, la ministre la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a confirmé que le Canada va connaître des délais temporaires dans la livraison des vaccins Pfizer. Toutefois, elle n’était pas en mesure d’offrir dans l’immédiat des détails quant au nombre de doses dont la livraison pourrait être retardée. Elle a insisté pour dire qu’il s’agit d’un « d’un retard temporaire et pas d’une perte ».

« Les livraisons vont être en retard, peut-être, de deux ou trois semaines, mais pas pour longtemps, pas du tout. Je ne sais pas l’[ampleur exacte] de la réduction, mais […] nous allons avoir cette information, j’espère, aujourd’hui », a-t-elle dit.

Mme Anand a soutenu que Pfizer sera capable de rattraper son retard d’ici la fin du mois de mars et que cette situation n’affectera pas l’objectif du Canada de vacciner l’ensemble de sa population d’ici la fin du mois de septembre.

Elle dit que cette situation est malheureuse, mais qu’elle était à prévoir alors que la chaîne logistique est sous pression à cause de la demande mondiale en vaccins.

Les retards affecteront l’ensemble des pays qui reçoivent des doses de la chaîne de production de Pfizer en Europe, selon la ministre qui a parlé avec la compagnie pharmaceutique jeudi soir.

Mme Anand a fait cette annonce alors que l’Agence de la santé publique du Canada présentait ses plus récentes projections ; il est estimé que le nombre de cas pourrait dépasser 10 000 par jour d’ici le début du mois de février, si les contacts restent au même niveau.

Il s’agit environ du même nombre qui était prévu lors de la dernière projection de la santé publique pour le début du mois de janvier. Or, le Canada a plutôt vu 7900 cas en moyenne dans les sept derniers jours.

Les provinces les plus affectées par la hausse des cas ont récemment mis en œuvre des mesures plus strictes. Québec a mis en place un couvre-feu à compter de 20 h tous les jours ; l’Ontario a émis un ordre de rester à la maison.

Les administrateurs de la santé publique ont réitéré, dans leur présentation, que « des mesures rapides, fortes et soutenues sont nécessaires pour interrompre la croissance rapide et maintenir le contrôle de la COVID-19 ».

Ils soutiennent que les contacts ont augmenté pendant la période des Fêtes et qu’il faudra attendre encore un peu avant de voir l’effet des mesures plus strictes du Québec et de l’Ontario sur le nombre de cas.

-Avec La Presse Canadienne