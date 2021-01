Un nouveau centre de dépistage sans rendez-vous ouvrira ses portes lundi à l’aréna Martin-Brodeur, dans l’arrondissement de Saint-Léonard à Montréal.

Antoine Trussart

La Presse

Cette nouvelle clinique, installée dans un quartier durement touché par la pandémie, s’ajoute à deux autres sites permanents situés sur le territoire du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL), soit la clinique Chauveau dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et la clinique Viau, également à Saint-Léonard.

« Depuis plusieurs semaines, nous observons une augmentation importante des demandes de dépistage et de la contamination communautaire, c’est très préoccupant », affirme madame Julie Provencher, directrice Programme jeunesse et Activités de santé publique pour le CIUSSS-EMTL.

La clinique sera ouverte lundi, mardi et vendredi de 8 h à 15 h et mercredi et jeudi de 12 h à 19 h.