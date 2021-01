Santé mentale

La première vague a éprouvé les plus de 50 ans

Au début du printemps, un répondant sur cinq montrait des signes dépressifs et un sur 20 manifestait de l’anxiété modérée ou sévère, révèlent les premiers résultats d’une vaste étude réalisée auprès de plus de 28 000 Canadiens âgés de plus de 50 ans.