Notre souhait est de maintenir les accès, mais si par l’insouciance de certaines gens, nous ne pouvons respecter le décret et les règles sanitaires, nous devrons ultimement refuser l’accès à ces sites. Entendons-nous bien, c’est la dernière chose que l’on souhaite, car nous sommes sensibles à l’importance de l’activité physique et la nécessité de prendre l’air en cette période difficile. Nous faisons donc appel à tous les utilisateurs pour nous aider à les maintenir et à les garder à votre disposition.