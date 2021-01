Le nombre d’hospitalisations continue à augmenter au Québec alors que la province rapporte 63 décès supplémentaires et 2132 nouveaux cas de COVID-19.

Pierre-André Normandin

La Presse

Pas moins de 1523 personnes se trouvent à l’hôpital présentement en raison de la pandémie, soit sept de plus que la veille. Du nombre, 230 sont aux soins intensifs, soit une personne de plus.

Le Québec rapporte jeudi 63 décès supplémentaires. La moyenne calculée sur sept jours s’établit présentement à 45.

C’est à Montréal où l’on déplore le plus de nouveaux décès, soit 22. Le nombre de morts sur l’île a rapidement augmenté dernièrement dans la foulée de la flambée observée depuis décembre. Depuis une semaine, 76 personnes ont perdu la vie sur l’île en raison de la COVID-19.

La Montérégie rapporte également 12 morts, la Capitale-Nationale 10, Chaudière-Appalaches cinq et Laval, quatre. Les régions de la Mauricie-Centre-du-Québec et des Laurentides déplorent trois décès tandis que l’Estrie et l’Outaouais, deux chacune. La Bas-Saint-Laurent rapporte pour sa part un mort.

Enfin, le Saguenay-Lac-Saint-Jean rapporte un décès de moins, les analyses ayant démontré que la cause n’était pas la COVID-19.

Les 2132 nouveaux cas rapportés jeudi s’inscrivent également dans la baisse observée ces derniers jours.

Le Québec a administré mercredi 8339 doses de vaccins, pour un total de 115 704 depuis la mi-décembre. Ainsi, 1,3 % de la population du Québec a reçu une première dose.

Stabilisation anticipée

Bien que le nombre de personnes hospitalisées ait continué à augmenter cette semaine, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) s’attend à observer d’ici peu une stabilisation dans les hospitalisations. Des 17 115 personnes infectées à la COVID depuis une semaine, 821 sont à risque de se retrouver à l’hôpital. C’est légèrement moins que la semaine précédente, soit une baisse de 3 %.

Malgré cette stabilisation anticipée, « un risque de dépassement des capacités dédiées [aux patients de la COVID] d’ici les trois prochaines semaines reste toutefois réel » dans le Grand Montréal, note l’INESSS. En effet, plus de 80 % des lits désignés sont présentement occupés.

Hors de la métropole, un léger déclin des hospitalisations est anticipé. Le risque de débordement y est ainsi jugé « faible ».