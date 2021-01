Deux urgences de l’est de Montréal touchées par des éclosions

Deux éclosions de COVID-19 sont en cours dans les salles d’urgences des hôpitaux Santa Cabrini et Maisonneuve-Rosemont, a prévenu mardi soir le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. On demande à la population d’éviter les lieux « autant que possible », le temps de maîtriser la situation.