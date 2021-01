Les résidants et employés vaccinés d’ici la semaine prochaine

Tous les résidants et les employés des CHSLD de Montréal qui le souhaitent seront vaccinés d’ici la semaine prochaine, a annoncé mercredi la porte-parole du réseau de la santé de la métropole.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Quelque 8000 résidants de ces établissements et 12 000 employés ont été inoculés jusqu’à maintenant, a indiqué Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal, au nom de l’ensemble de ses collègues.

Elle a toutefois précisé que ce ne sont pas tous les employés de ces établissements qui veulent recevoir le vaccin : seulement 40 à 70 % acceptent de se faire piquer, a-t-elle dit.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal, Sonia Bélanger.

« La situation s’est détériorée depuis la période des Fêtes dans les CHSLD », a-t-elle déclaré, dans une conférence de presse organisée mercredi après-midi.

Malgré ces bonnes nouvelles, le portrait tracé de la situation dans le réseau de santé était plutôt négatif. La COVID-19 fait du chemin dans les établissements publics, avec une centaine de milieux de vie pour aînés affectés.

« On va vu une progression constante de nos taux d’incidence depuis la mi-décembre », a décrit la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique de Montréal.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

Sonia Bélanger a expliqué que les hôpitaux se remplissent rapidement de patients atteints de la COVID-19.

« À partir du 4 janvier, il y a eu vraiment une augmentation d’hospitalisations dans les hôpitaux », a-t-elle souligné. « La majorité des établissements à Montréal sont passés en niveau rouge. »

Montréal doit aménager 350 lits de plus

Montréal est contrainte d’aménager plus de 350 lits d’hospitalisation supplémentaires. Mme Bélanger a précisé que 43 lits de soins intensifs supplémentaires pour la COVID sont aménagés au CHUM, au CUSM, au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et, dans une moindre mesure, à l’Hôpital général juif.

À ces lits de soins intensifs s’ajoutent 310 lits supplémentaires pour des patients qui ont besoin de soins, mais de soins moins soutenus. Cette fois, ces aménagements seront déployés à l’Hôtel-Dieu de Montréal ainsi qu’aux CIUSSS du Centre-Ouest, de l’Ouest et du Nord de l’Île-de-Montréal.

Montréal se prépare donc au plan de l’aménagement physique des lieux. Sur le plan de la disponibilité des médecins, Sonia Bélanger ne prévoit pas de problèmes. Il en est autrement pour la disponibilité d’infirmières.

Les autorités de la santé forment à l’heure actuelle des infirmières qui travaillent dans d’autres unités de soins pour les transférer aux soins intensifs, au besoin. Elles cherchent aussi à en recruter dans les CLSC, les GMF et ailleurs en première ligne pour les rediriger vers les soins intensifs, a précisé Mme Bélanger.

– Avec La Presse Canadienne