Le Québec vient d’établir un nouveau record de personnes hospitalisées aux soins intensifs en raison de la COVID-19, alors que les nouveaux cas sont en baisse par rapport au sommet observé durant les Fêtes. La province rapporte 2071 nouveaux cas et 33 décès supplémentaires.

Pierre-André Normandin

La Presse

La situation dans les hôpitaux de la province continue à s’aggraver. On recense mercredi 1516 personnes hospitalisées, soit 19 de plus que la veille. Du nombre, 229 se trouvent aux soins intensifs, soit huit de plus. Ceci représente un nouveau record depuis le début de la pandémie. En effet, le précédent sommet aux soins intensifs a été observé le 23 avril, avec 227 personnes aux soins intensifs.

«La situation demeure critique dans nos hôpitaux où les hospitalisations continuent [d’augmenter]», a réagi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

En rapportant 2071 nouveaux cas, la province continue à voir la moyenne quotidienne des nouveaux cas diminuer. Calculée sur sept jours, celle-ci s’établit désormais à 2385 par jour.

Les 33 décès supplémentaires rapportés mercredi se trouvent aussi sous la moyenne, de 47 par jour une fois calculée sur une semaine.

C’est à Montréal où l’on déplore le plus de décès, soit neuf. On en rapporte huit en Montérégie et cinq dans la Capitale-Nationale. Trois régions déplorent deux décès, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Estrie et Lanaudière. Enfin, cinq en rapportent un, soit la Mauricie-Centre-du-Québec, l’Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laval et les Laurentides.

Le Québec a également administré mardi 7855 doses de vaccin, pour un total de 107 365 depuis le début de la campagne à la mi-décembre. Ainsi, 1,2% de la population a reçu au moins une dose.

Notons que la province a reçu d’Ottawa 40 000 doses supplémentaires, portant le total à 156 000, dont 69% ont ainsi été administrées.

