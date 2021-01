Le nombre de patients hospitalisés pour la COVID-19 ne cesse d’augmenter au Québec. La situation est « très critique » dans les hôpitaux, surtout dans ceux du Grand Montréal, qui sont de plus en plus forcés de procéder à du délestage d’activités.

Ariane Lacoursière

La Presse

« Malheureusement, certains patients risquent d’en subir les conséquences », affirme la Dre Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques au ministère de la Santé.

En conférence de presse lundi après-midi, la Dre Opatrny a expliqué que le réseau hospitalier est si saturé, et le personnel est si nombreux à être absent, que de plus en plus d’activités médicales doivent être délestées. « La majorité des hôpitaux se situent au niveau maximum de délestage […] Le choix des activités à délester […] est de plus en plus difficile à faire », souligne la Dre Opatrny.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La Dre Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé.

Les greffes de reins de donneurs vivants sont notamment suspendues. Des patients en attente d’une coloscopie ne peuvent obtenir ce test. Des personnes en attente d’une prothèse de hanche qui éprouvent des douleurs en marchant ne peuvent non plus être opérées. Actuellement, 140 000 chirurgies sont en attente d’être réalisées. Avant la pandémie, 114 000 personnes étaient sur cette liste d’attente.

Les impacts de ces annulations « sont énormes et se feront sentir pendant plusieurs mois, voire des années », affirme la Dre Opatrny

Si les cas ne baissent pas, « il pourrait y avoir un dépassement des capacités des lits d’hospitalisation et de soins intensifs pour les patients, autant ceux de la COVID-19 que pour d’autres maladies. Ceci forcerait le réseau à prendre des décisions encore plus difficiles qu’elles le sont déjà », prévient-elle.

La Dre Opatrny invite la population à respecter les mesures sanitaires. « Les conséquences du non-respect de ces mesures seront dramatiques pour le réseau », dit-elle.

La vaccination « va bien »

Si la situation dans les hôpitaux reste préoccupante, le ministre de la Santé, Christian Dubé, se réjouit toutefois de voir que la vaccination va très bien. Il mentionne que la moitié des résidants des CHSLD sont déjà vaccinés au Québec. Québec souhaite vacciner 75 % des résidants des CHSLD. « Comme prévu, d’ici deux semaines, tout le personnel des CHSLD sera vacciné », dit-il.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le ministre de la Santé, Christian Dubé (à droite).

Plus de 25 % des 325 000 travailleurs de la santé sont aussi déjà vaccinés.

Environ 80 % des vaccins reçus du fédéral ont été administrés. Le ministre Dubé mentionne que 46 000 doses du vaccin de Pfizer et 34 000 doses du vaccin Moderna sont attendues mardi, mercredi et jeudi. Il affirme que le rythme de vaccination est si bon au Québec que ces doses doivent absolument entrer, au risque de voir le Québec manquer de vaccins.

M. Dubé et le premier ministre François Legault ont tous deux défendu la décision du Québec, basée sur les recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec, de ne pas conserver les deuxièmes doses de vaccins comme le recommandent les fabricants afin de vacciner le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible.

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, assure que des analyses sont en cours en continu afin de documenter la situation. M. Legault affirme que si cette décision menace les approvisionnements, le Québec la révisera. « Mais si on a le choix, on préfère vacciner plus de personnes », indique M. Legault. La semaine dernière, Ottawa s’était inquiété de voir les fournisseurs de vaccins reporter leurs livraisons si les provinces n’administraient pas la deuxième dose dans les délais recommandés par les compagnies.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le premier ministre François Legault

Appel à protéger les 65 ans et plus

M. Legault invite la population à protéger les travailleurs de la santé, mais aussi les personnes de 65 ans et plus. Celles-ci représentent 80 % des patients atteints de la COVID-19 et 95 % des décès.

M. Legault rappelle entre autres qu’alors que les écoles ont rouvert leurs portes, faire garder des enfants par des grands-parents de plus de 65 ans n’est « pas une bonne idée ». « Si on se met tous ensemble en équipe pour réduire les contacts avec les gens de 65 ans et plus, on va régler une grosse partie du problème », dit-il.

Pour M. Legault, la réouverture des écoles représente un « risque calculé ». Il dit assumer cette décision. Il explique qu’il y a « d’autres inconvénients si les enfants ne vont pas à l’école ». M. Legault souligne d’ailleurs qu’il met actuellement « beaucoup de pression sur la santé publique » afin que certains cours en présentiel reprennent dans les cégeps et les universités.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Panne au Dossier santé Québec

Une panne touche actuellement le Dossier santé Québec. Cet outil est utilisé par les médecins, notamment pour consulter les tests d’imagerie dans le dossier de leurs patients. M. Dubé mentionne que cette panne ne résulte pas d’une cyberattaque, mais plutôt d’un bête problème informatique. « Nos équipes sont là-dessus », dit-il.