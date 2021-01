(Ottawa) Le gouvernement Trudeau déposera des mesures législatives qui seront rétroactives au 3 janvier afin d’éviter que des voyageurs ayant choisi de prendre des vacances au soleil durant le temps des Fêtes puissent réclamer la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique durant leur quarantaine obligatoire de 14 jours.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Dans l’intervalle, l’Agence du revenu du Canada (ARC) modifiera à compter de lundi le processus de demandes de cette prestation. Les personnes qui soumettent une demande pour la période débutant le 3 janvier ou à une date ultérieure devront préciser s’ils étaient en isolement ou en quarantaine en raison d’un voyage à l’étranger.

En outre, l’ARC annonce qu’elle retardera le traitement de ces demandes en question jusqu’à ce que les mesures législatives que compte adopter le gouvernement Trudeau entrent en vigueur. La Chambre des communes doit reprendre ses travaux le 26 janvier.

La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, et la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, ont annoncé ces changements lundi dans un communiqué de presse.

« La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique a été créée pour offrir aux travailleurs la possibilité de prendre un congé de maladie payé. Nous l’avons créée pour que les travailleurs n’aient pas à choisir entre se rendre au travail alors qu’ils sont touchés par la COVID-19 et nourrir leur famille. La prestation ne visait pas à encourager les Canadiens à désobéir aux lignes directrices de la santé publique et celles liées aux voyages à l’étranger », a affirmé la ministre Qualtrough.

Le gouvernement Trudeau a été la cible de vives critiques après que La Presse eut révélé que les voyageurs qui reviennent d’un séjour dans le Sud étaient admissibles à une telle prestation de 500 $ par semaine pendant la durée de leur quarantaine obligatoire.

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a certifié que ceux qui font fi des directives des autorités sanitaires en effectuant des voyages non essentiels à l’étranger n’auront pas droit à cette prestation. Il n’avait toutefois pas précisé les moyens que son gouvernement entendait prendre pour colmater la brèche dans la loi visant à créer la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique.

« Nous avons entendu les Canadiens ; à ce titre, nous resserrons les critères d’admissibilité pour nos prestations de la relance liées à la COVID. Nous allons nous assurer que ces mesures n’aient pas de conséquences non intentionnelles et nous allons cibler les individus qui voyagent pour des raisons discrétionnaires et non essentielles. Ce n’est pas le moment de voyager à l’étranger, et si vous choisissez de le faire, vous ne serez pas admissible à ces prestations pendant votre période de quarantaine obligatoire », a souligné la ministre Qualtrough.

« Les mesures annoncées aujourd’hui feront en sorte que les prestations canadiennes de la relance économique aideront les travailleurs qui en ont le plus besoin, et non ceux qui contreviennent aux directives de santé publique sur les voyages à l’étranger », a pour sa part affirmé la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier.

Le gouvernement Trudeau continue de presser les Canadiens à éviter tout voyage non essentiel et à suivre les lignes directrices de la santé publique et celles liées aux voyages internationaux.

Pour dissuader tout voyage non essentiel à l’étranger, le gouvernement Trudeau exige depuis le 7 janvier que tous les voyageurs âgés de cinq ans et plus présentent un résultat négatif à un test de dépistage de COVID-19 avant d’embarquer dans l’avion pour rentrer au Canada.