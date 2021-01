Legault demande de protéger les gens de 65 ans et plus

Le premier ministre François Legault demande aux Québécois de protéger les gens de 65 ans et plus pour diminuer la pression sur le réseau de la santé, qui tremble avec la flambée de cas de COVID-19.

En conférence de presse à Montréal, lundi, M. Legault a souligné que les Québécois de 65 ans et plus représentaient 80 % des patients hospitalisés pour la COVID-19, ainsi que 95 % des décès.

Les hôpitaux du Québec doivent soigner de plus en plus de patients atteints de la maladie et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a prévenu la semaine dernière qu’un risque de dépassement des capacités dédiées était bien réel dans la grande région de Montréal.

La sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Lucie Opatrny, a signalé lundi en conférence de presse que la situation dans les hôpitaux était critique, et que certains patients pourraient éventuellement en payer le prix.

Elle a toutefois dit que les hôpitaux n’étaient pas encore rendus à choisir de soigner un patient plutôt qu’un autre.

Le premier ministre Legault a donc insisté sur l’importance de limiter les contacts avec les gens plus vulnérables. Les enfants, qui sont retournés à l’école lundi, doivent éviter à tout prix de voir leurs grands-parents, a ajouté M. Legault.

En ce qui concerne le retour à l’école pour les enfants du primaire, le premier ministre Legault a reconnu qu’il avait pris un risque, mais « un risque calculé ». Il a souligné qu’il y a de nombreux inconvénients à garder les enfants à la maison.