Le Québec enregistre 2588 nouveaux cas et 39 décès de plus



Alors que le Québec poursuit son confinement de plusieurs semaines, on rapporte dimanche 2588 nouvelles infections et 39 décès supplémentaires.

Mayssa Ferah

La Presse

Rappelons que la province enregistrait 3127 nouveaux cas quotidiens samedi, un record. Le nombre de nouvelles infections recensées dans les dernières 24 heures demeure élevé, avec 2588. Au total, 228 821 Québécois ont contracté le virus et 195 663 sont rétablis jusqu’à présent.

On déplore 39 décès supplémentaires, dont 14 survenus dans la dernière journée. On signale 23 morts liées à la COVID-18 survenues entre le 3 et le 8 janvier et 2 survenues avant le 3 janvier.

Les hospitalisations sont en baisse : 1380 patients sont soignés à l’hôpital, soit 12 de moins que la veille. Parmi ces personnes, 203 sont aux soins intensifs. Il s’agit d’une diminution de 3. Au total, 128 personnes sont entrées à l’hôpital et 140 en sont sorties.

Les prélèvements réalisés le 8 janvier s’élèvent à 35 114.

Finalement, 9264 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de samedi, pour un total de 84 387 personnes vaccinées à travers la province.

« Nous avons administré 74 % des doses reçues au [Québec] et la balance de 26 % est en transit dans le réseau de la santé. Nous sommes alignés sur notre objectif d’administrer les 250 000 doses auxquelles s’est engagé le [gouvernement fédéral] d’ici le 8 février », a d’ailleurs tweeté le ministre de la Santé Christian Dubé.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.