Le Québec enregistre un nouveau record en franchissant pour la première fois le cap des 3000 nouveaux cas quotidiens, alors que la province a rapporté samedi 3127 nouvelles infections de la COVID-19 et 41 décès.

Antoine Trussart

La Presse

Le nombre total de personnes hospitalisées a diminué de 11 depuis 24 heures, pour s’établir à 1392. Du nombre, 206 se trouvent aux soins intensifs, soit une de moins que la veille. Depuis une semaine, le Québec rapporte en moyenne 2685 nouveaux cas par jour.

« Forte hausse du nombre de cas. Les mesures qui commencent aujourd’hui sont nécessaires pour faire diminuer le nombre de cas et les hospitalisations. Je rappelle aux Québécois que c’est ce soir à 20 h que le couvre-feu entre en vigueur », a écrit Christian Dubé, ministre de la Santé, sur Twitter.

La province rapporte que 13 101 doses de vaccin ont été administrées, en légère baisse par rapport à vendredi, pour un total de 75 123 depuis le début de la campagne.

Des 41 décès rapportés lundi, neuf sont survenus sur l’île de Montréal et huit en Montérégie. La Capitale-Nationale déplore quant à elle six décès, le Saguenay–Lac-Saint-Jean cinq et Laval et Lanaudière, quatre chacune. L’Outaouais compte trois nouveaux décès alors que la Maurice-Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches en recensent un.

Avec 1531 nouveaux cas samedi, Montréal demeure l’épicentre de la COVID-19 au Québec. La Montérégie compte 424 nouvelles infections, alors que Laval en dénombre 222. Lanaudière voit son bilan augmenter de 155 et les Laurentides de 143. La Capitale-Nationale compte pour sa part 161 nouveaux cas.

Après avoir connu une baisse durant le congé des Fêtes, le nombre de prélèvements réalisés se maintient à un rythme plus élevé depuis quatre jours. Le jeudi 7 janvier, dernier jour pour lequel des données sont disponibles, 38 700 tests de dépistage ont été effectués.

« Notre bataille achève et comme dans un long marathon, ce sont les derniers kilomètres qui sont les plus durs. Je vous implore de faire ce dernier effort », a écrit François Legault sur sa page Facebook samedi matin alors que le couvre-feu doit s’appliquer à partir de 20 h.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.