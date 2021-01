On estime que 230 000 Canadiens ont maintenant reçu au moins une dose de ces vaccins, principalement du personnel hospitalier de première ligne et des travailleurs dans des foyers de soins de longue durée, mais aussi un certain nombre de résidents d’établissements de soins de longue durée.

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Santé Canada n’a signalé jusqu’ici aucun effet secondaire inattendu chez les patients vaccinés contre la COVID-19.

Mia Rabson

La Presse Canadienne

La conseillère médicale en chef de Santé Canada, la docteure Supriya Sharma, publie vendredi le premier des rapports réguliers du ministère sur les évènements indésirables liés aux vaccinations.

Selon la docteure Sharma, bien que le nombre de personnes vaccinées soit encore relativement faible, les données sur les effets secondaires, tels que la fièvre, reflètent étroitement ce qui s’est passé pendant les essais cliniques de ces nouveaux produits.

Santé Canada a approuvé en décembre deux vaccins contre la COVID-19 : celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna.

On estime que 230 000 Canadiens ont maintenant reçu au moins une dose de ces vaccins, principalement du personnel hospitalier de première ligne et des travailleurs dans des foyers de soins de longue durée, mais aussi un certain nombre de résidents d’établissements de soins de longue durée.

Santé Canada continue d’étudier les données de deux autres fabricants de vaccins, AstraZeneca et Johnson et Johnson, mais attend toujours plus de renseignements de ces entreprises. La docteure Sharma ne peut pas dire à quel moment Santé Canada serait prêt à prendre une décision sur l’un ou l’autre de ces candidats vaccins.