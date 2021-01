(Ottawa) Le gouvernement Trudeau a récemment fait savoir aux compagnies pharmaceutiques Pfizer et Moderna qu’il est tout à fait disposé à payer une prime pour devancer la livraison des doses des vaccins attendues au cours des prochains mois.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

Le Canada se montre ainsi prêt, dans une certaine mesure, à emboiter le pas à Israël, qui a réussi à obtenir rapidement plus de doses en offrant de payer un prix plus élevé. Israël est d’ailleurs le pays au monde qui a réussi à vacciner le plus grand nombre de ses citoyens jusqu’ici.

En conférence de presse, vendredi, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a indiqué qu’elle s’entretient « à tous les jours » avec les représentants de Pfizer et de Moderna afin d’obtenir plus rapidement les millions de doses que le Canada doit recevoir au cours des prochains mois.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand

« Les négociations se déroulent sur la base que tout est sur la table et que nous n’écartons aucune option », a affirmé Mme Anand.

Nous devons nous assurer de communiquer aux fabricants des vaccins que nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour mettre la main sur les vaccins et cela le plus rapidement possible. Anita Anand, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

D’ailleurs, si le Canada a pu mettre la main sur quelque 424 000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech en décembre, c’est en grande partie parce que le gouvernement fédéral a accepté de payer « la juste valeur marchande » à ce moment-là, a-t-elle souligné.

Jusqu’ici, le gouvernement Trudeau s’est toutefois refusé de divulguer combien les coûts liés à l’achat des millions de doses de vaccins qui seront distribués aux provinces. Selon le réseau CTV, le gouvernement aurait évalué à un milliard de dollars la facture liée à l’achat des doses nécessaires pour vacciner la population canadienne.

Le major général Dany Fortin, qui est le vice-président de la logistique et des opérations à l’Agence de la santé publique du Canada et chef de la distribution de vaccins, a pour sa part indiqué que l’on doit recevoir environ 4 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech et deux millions de doses du vaccin Moderna d’ici la fin mars pour un total de six millions de doses.

D’ici la fin janvier, on doit recevoir 1,3 million doses des deux vaccins et ensuite 1,9 million de doses supplémentaires en février.

Selon le major général Fortin, les provinces pourront planifier leur campagne de vaccination au quart de tour en ayant la certitude du nombre de doses qu’elles obtiendront au cours des deux prochains mois.

Rappelons que les vaccins produits par Pfizer/BioNTech et Moderna nécessitent deux doses qui doivent être administrées à trois semaines d’intervalles.

En matinée, le premier ministre Justin Trudeau a soutenu que le Canada fait tout ce qu’il peut pour obtenir « le plus de vaccins possible, le plus rapidement possible ».

Alors que les préoccupations sur l’approvisionnement en vaccins sont toujours vives, M. Trudeau a semblé vouloir calmer le jeu en conférence de presse à Rideau Cottage, au lendemain d’une 24e rencontre téléphonique avec ses homologues des provinces et des territoires au cours de laquelle l’enjeu de la vaccination a dominé les échanges.

« On est en temps de crise, et les Canadiens veulent des résultats. Je les comprends et je leur promets qu’on travaille sans relâche. On continue de collaborer – tous les ordres de gouvernements ensemble – comme une grande équipe », a-t-il affirmé.

« Plus que jamais, c’est le temps de rassembler nos forces pour battre la COVID-19 une bonne fois pour toutes. […] Notre gouvernement travaille sur les vaccins sans relâche depuis des mois. Le processus de distribution est réglé au quart de tour », a fait valoir Justin Trudeau.

Le premier ministre a piqué au vif plusieurs de ses vis-à-vis provinciaux et territoriaux en se disant frustré que la campagne de vaccination ne se déroule pas plus rondement et qu’environ la moitié des doses du vaccin dorment dans des congélateurs.

Sa sortie lui a valu une rebuffade de François Legault, Doug Ford et de Brian Pallister, entre autres.