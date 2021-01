Vaccination au CHSLD de Sainte-Dorothée

« C’est la fin d’un combat pour nous »

Soulagement et fébrilité dans l’un des pires lieux d’éclosion de COVID-19 au Québec au printemps dernier. Au CHSLD de Sainte-Dorothée à Laval, 160 des 179 résidants seront vaccinés d’ici vendredi soir. On assure que tout se fait dans les temps, mais l’opération demande minutie et organisation.