Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 demeure stable au Québec alors que la province en rapporte 2588 vendredi. Le bilan s’alourdit de 44 décès tandis que le nombre d’hospitalisations continue toutefois à augmenter.

Pierre-André Normandin

La Presse

Cette stabilisation des cas survient alors que le Québec débute un nouveau confinement de quatre semaines, assorti d’un couvre-feu. Au même moment, la campagne de vaccination s’accélère. Jeudi, 13 971 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 62 602 depuis le début de la campagne.

Les 2588 nouveaux cas rapportés vendredi font passer la moyenne calculée sur une semaine à 2522.

Avec 44 décès supplémentaires, la moyenne calculée sur une semaine passe toutefois à 49 par jour.

Sur les 44 décès supplémentaires rapportés vendredi, c’est à nouveau à Montréal où l’on recense le plus, soit 11. Ailleurs, on déplore sept morts dans la Capitale-Nationale, six en Estrie, cinq à Laval et en Mauricie-Centre-du-Québec, quatre en Montérégie, trois dans Lanaudière, deux dans les Laurentides et un dans Chaudière-Appalaches.

Le Québec rapporte 23 personnes hospitalisées de plus, pour un total de 1403. Du nombre, 207 sont aux soins intensifs, soit cinq de plus que la veille.

Enfin, la province a effectué pas moins de 43 784 tests de dépistage mercredi.

Plus de détails à venir.

