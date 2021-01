(Ottawa) Alors que les préoccupations sur l’approvisionnement en vaccins sont toujours vives, Justin Trudeau assure que le Canada fait tout ce qu’il peut pour obtenir « le plus de vaccins possible, le plus rapidement possible ».

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre a semblé vouloir calmer le jeu en conférence de presse à Rideau Cottage, vendredi, au lendemain d’une 24e rencontre téléphonique avec ses homologues des provinces et des territoires au cours de laquelle l’enjeu de la vaccination a dominé les échanges.

« On est en temps de crise, et les Canadiens veulent des résultats. Je les comprends et je leur promets qu’on travaille sans relâche. On continue de collaborer – tous les ordres de gouvernements ensemble – comme une grande équipe », a-t-il affirmé.

« Plus que jamais, c’est le temps de rassembler nos forces pour battre la COVID-19 une bonne fois pour toutes. […] Notre gouvernement travaille sur les vaccins sans relâche depuis des mois. Le processus de distribution est réglé au quart de tour », a fait valoir Justin Trudeau.

Le premier ministre a piqué au vif plusieurs de ses vis-à-vis provinciaux et territoriaux en se disant frustré que la campagne de vaccination ne se déroule pas plus rondement et qu’environ la moitié des doses du vaccin dorment dans des congélateurs.

Sa sortie lui a valu une rebuffade de François Legault, Doug Ford et de Brian Pallister, entre autres.