Dans un premier temps, six des 32 lits en soins intensifs seront dégagés pour recevoir des patients adultes. Mais au fil du temps, l’organisation n’exclut pas d’augmenter ce nombre si la situation de la COVID-19 devient encore plus fragile.

Pour aider à « soulager les autres hôpitaux du réseau » dans le contexte de la pandémie, le CHU Sainte-Justine – qui soigne habituellement des enfants – traitera dès le 18 janvier des adultes de moins de 40 ans qui sont atteints de la COVID-19, ainsi que des patients de moins de 30 ans nécessitant des soins en traumatologie.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« La crise actuelle touche de façon importante les personnes âgées, mais elle épargne d’une certaine façon les enfants ou adolescents. De notre côté, notre taux d’occupation est moins important que dans les années antérieures, ce qui nous donne une certaine marge de manœuvre », explique le directeur des services professionnels de l’établissement, Marc Girard, en entrevue avec La Presse.

En ce moment, le taux d’occupation des soins intensifs de Sainte-Justine oscille entre 65 % et 75 %. « Le 25 % qui reste, on peut donc l’offrir », dit le médecin de profession. Dans un premier temps, six des 32 lits en soins intensifs seront dégagés pour recevoir des patients adultes. Mais au fil du temps, l’organisation n’exclut pas d’augmenter ce nombre si la situation de la COVID-19 devient encore plus fragile.

« Avec notre clientèle pédiatrique, on occupe environ 16 lits, donc il reste une capacité de 16 encore. Mais il faut faire attention : ces patients peuvent rester un certain temps et occuper d’autres lits. Il reste aussi que notre personnel s’occupe davantage d’enfants. Si on devait augmenter, il faudrait faire appel à de l’aide adulte », raisonne le Dr Girard. Il assure par ailleurs aux familles que la qualité des soins sera « entièrement préservée » et que les patients au Centre mère-enfant n’ont pas à craindre d’impacts sur les services.

Pour que l’expérience soit heureuse et sécuritaire, il faudra le faire de façon progressive et sécuritaire. On commence avec six lits, puis on verra comment ça évolue. C’est sûr qu’on pourrait augmenter au besoin, et aller jusqu’à une dizaine. Marc Girard, directeur des services professionnels du CHU Sainte-Justine

Mais M. Girard ne veut pas devoir en arriver là. Il espère plutôt qu’avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement mercredi, dont l’imposition d’un couvre-feu entre 8 h et 5 h, la transmission communautaire se stabilisera, faisant ainsi baisser le nombre d’admissions quotidiennes en milieu hospitalier.

Chose certaine : une phase de formation aura lieu auprès du personnel dans les prochains jours, afin de s’assurer que tous les employés soient prêts à intervenir auprès des patients adultes. « Ce nouveau volet intervient dans un contexte exceptionnel qui justifie des mesures exceptionnelles », indique le CHU Sainte-Justine, dans un communiqué diffusé jeudi soir.

Un réseau critique

Cette nouvelle tombe alors que plusieurs établissements hospitaliers sont tout près du point de saturation, en particulier dans le Grand Montréal. Plus tôt, jeudi, un rapport de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) concluait qu’un dépassement de la capacité des hôpitaux dédiée aux patients de la COVID-19 d’ici trois semaines est de plus en plus probable dans le Grand Montréal, en raison de la forte progression des hospitalisations.

Déjà, près des trois quarts des lits réguliers et deux tiers de ceux aux soins intensifs sont occupés dans la région. L’Institut conclut que, d’ici trois semaines, « un risque de dépassement des capacités dédiées d’ici les trois prochaines semaines est réel » dans la région métropolitaine. Le risque est évalué à « plus de 50 % ».

Christian Dubé, le ministre de la Santé du Québec, a réagi à ce rapport sur Twitter en soulignant « le traitement-choc annoncé hier est pour éviter cette situation et éviter plus de délestage ». Mercredi, l’élu caquiste avait révélé en point de presse que toutes les greffes du rein ont été annulées pour libérer les lits aux patients atteints de la COVID-19. Il a indiqué que la situation dans les hôpitaux est à ce point sérieuse que du personnel pourrait être déplacé pour prêter main-forte dans les secteurs les plus durement touchés.

Rappelons qu’à la fin du mois de décembre, l’Hôpital de Montréal pour enfants avait aussi été mis à contribution : 11 patients adultes en postopératoire de l’Hôpital Royal-Victoria y ont été transférés.