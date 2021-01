Le bilan de la COVID-19 du Québec s’est considérablement alourdi jeudi alors que la province rapporte 74 nouveaux décès et 2519 cas supplémentaires.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le nombre de décès rapporté jeudi est le plus élevé observé depuis le début du mois de juin. Ces 74 décès portent à 48 la moyenne quotidienne des décès sur une semaine.

C’est sur l’île de Montréal où l’on déplore le plus de décès, soit 24. Dans la Capitale-Nationale, le bilan fait état de 12 morts.

Le bilan est également lourd en Montérégie (9), en Mauricie-Centre-du-Québec (8), en Estrie (7), en Outaouais (5) et dans les Laurentides (4). Enfin, Chaudière-Appalaches et le Saguenay-Lac-Saint-Jean rapportent deux décès chacun et Laval un.

La moyenne des nouveaux cas est légèrement en baisse. Sur une semaine, le Québec rapporte 2554 nouveaux cas par jour, en baisse de 2 %. Reste à voir si cette tendance se maintiendra.

Le nombre de personnes hospitalisées a légèrement diminué. On recense présentement 1380 personnes à l’hôpital, soit 13 de moins que la veille. Du nombre, 202 sont aux soins intensifs, un chiffre inchangé par rapport à la veille.

Québec rapporte avoir réalisé 34 857 tests de dépistage mardi.

Enfin, 9960 doses de vaccin ont été administrées mercredi, portant à 48 632 le nombre de personnes vaccinées depuis le début de la campagne.

Dépassement de plus en plus probable

Un dépassement de la capacité des hôpitaux dédiée aux patients de la COVID-19 d’ici trois semaines est par ailleurs de plus en plus probable dans le Grand Montréal en raison de la forte progression des hospitalisations. Déjà, près des trois quarts des lits réguliers et deux tiers de ceux aux soins intensifs sont occupés dans la région métropolitaine.

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a diffusé jeudi matin son plus récent bilan de l’impact de la pandémie sur le réseau hospitalier. On y note que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a augmenté de 17 % depuis une semaine, 17 980 ayant été découverts du 28 décembre au 3 janvier, période analysée.

La hausse de cas est toutefois plus forte chez les 70 ans et plus, les plus vulnérables, atteignant 27 %. L’Institut en vient ainsi à prédire que 876 nouvelles hospitalisations sont attendues, soit 25 % de plus que la semaine précédente.

La progression étant concentrée dans le Grand Montréal, l’INESSS conclut que, d’ici trois semaines, « un risque de dépassement des capacités dédiées d’ici les trois prochaines semaines est réel » dans la région métropolitaine. Le risque est évalué à « plus de 50 % ».

« Le traitement-choc annoncé hier est pour éviter cette situation et éviter plus de délestage », a réagi le ministre de la Santé Christian Dubé. Mercredi, celui-ci révélait notamment que toutes les greffes du rein ont été annulées pour libérer les lits aux patients atteints de la COVID.

Hors de la région métropolitaine, la situation semble se détendre. On observe même une baisse des nouvelles hospitalisations. Présentement, 60 % des lits réguliers et 30 % des lits aux soins intensifs sont occupés. Malgré cette apparente accalmie, l’INESSS n’écarte pas un risque de débordement dans certains hôpitaux.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.