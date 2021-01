(Ottawa) Le gouvernement Trudeau défend son projet pilote visant à vacciner contre la COVID-19 environ 600 détenus âgés ou vulnérables – une initiative que l’opposition officielle dénonce vigoureusement.

Mélanie Marquis

La Presse

« Nous avons l’obligation de prendre soin de ceux qui sont sous notre garde pour s’assurer qu’ils sont traités avec équité et qu’ils sont en sécurité », a déclaré en conférence de presse le ministre de la Sécurité publique du Canada, Bill Blair.

D’ici vendredi, 1200 doses du vaccin contre la COVID-19 seront livrées dans des institutions dans l’objectif de vacciner 600 détenus, en priorité ceux âgés de 70 ans et plus. Le projet-pilote est en conformité avec les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), a plaidé le ministre Blair.

Les autres détenus et les agents correctionnels y auraient droit dans la deuxième phase, toujours selon les lignes directrices du CCNI. La stratégie préconisée par le groupe et embrassée par les libéraux a provoqué l’ire du Parti conservateur, qui l’a descendue en flammes.

« Il est scandaleux que des criminels incarcérés vont être vaccinés avant les aînés vulnérables dans les établissements de soins de longue durée, les travailleurs de la santé de première ligne, les intervenants d’urgence et les agents correctionnels », a déclaré la formation par voie de communiqué, mercredi.

La veille, le chef conservateur Erin O’Toole avait manifesté sa profonde insatisfaction sur Twitter. « Aucun criminel ne devrait être vacciné avant un travailleur de la santé de première ligne ou un Canadien vulnérable. Aucun », a-t-il pesté.

Le premier ministre progressiste-conservateur de l’Ontario, Doug Ford, a ajouté sa voix au débat, mercredi. « Je ne sais pas quel ministre s’occupe de ce dossier, mais il l’a échappé », a-t-il laissé tomber en conférence de presse.

La réplique du côté du ministre concerné n’a pas tardé à venir.

« Le langage du ressentiment et de la peur n’a pas sa place dans cette discussion », a tranché Bill Blair.

La grogne se fait toutefois aussi entendre du côté du Syndicat des agents correctionnels du Canada, où on est d’avis que ce sont les agents, et non les détenus plus âgés, qui devraient être immunisés le plus rapidement possible.

Car selon le président du syndicat, Mario Guillemette, le fait de vacciner les agents correctionnels en priorité aurait pour effet d’empêcher les éclosions de COVID-19 dans les prisons, où l’on a recensé 1146 cas et trois morts parmi les détenus sur une population carcérale totale d’environ 13 000 personnes.

En comparaison, il y a 7400 agents correctionnels fédéraux, dont 261 ont contracté le virus.

« Le détenu de 70, 75 ans, si moi, je suis vacciné, les chances que je lui donne sont nulles ou quasi nulles. […] Lui, un coup vacciné, je ne peux plus le contaminer. Mais je peux quand même contaminer le restant du pénitencier », a argué Mario Guillemette en entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne.

À cela, le ministre Blair répond que son gouvernement suit les conseils du CCNI, qui recommande de vacciner en priorité les résidants des « établissements de vie collective qui fournissent des soins aux personnes âgées ».

« Et je pense que c’est aussi dans l’intérêt de ces agents correctionnels qu’on prenne les étapes nécessaires pour protéger les gens les plus vulnérables dans ces institutions », a-t-il offert en marge d’une annonce sur le transport aérien.

– Avec Catherine Lévesque, La Presse Canadienne