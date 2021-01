La situation de la COVID-19 demeure très fragile au Québec, alors que les autorités rapportent mardi 2508 nouveaux cas confirmés et 62 décès supplémentaires à l’échelle de la province. Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations continue également d’augmenter.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 215 358 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie au Québec. De ce nombre, 182 602 personnes sont désormais « rétablies », selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

À elle seule, la Montérégie déplore mardi 17 décès, suivie par Montréal avec 12 et la région de la Capitale-Nationale avec 10, alors que Chaudière-Appalaches et Lanaudière en comptent chacune quatre. La Mauricie-Centre-du-Québec, l’Outaouais, Laval et les Laurentides enregistrent pour leur part trois nouveaux décès. Enfin, l’Estrie en compte deux et l’Abitibi-Témiscamingue recense un mort.

Depuis une semaine, la moyenne des décès par jour est de 45. Au total, 8441 Québécois sont jusqu’ici décédés des suites de complications liées à la maladie.

Pendant ce temps, le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter, avec un bond de 23 enregistré mardi, pour un total de 1317, dont 194 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une hausse de six cas en 24 heures. La veille, le Québec avait enregistré une nouvelle hausse marquée de 69 hospitalisations en déplorant également 32 décès et en signalant 2546 nouveaux cas de la COVID-19.

Tous ces chiffres sont associés à une baisse du nombre de prélèvements ; au tournant du week-end, en date de dimanche, le Québec n’avait réalisé que 20 716 tests de dépistage. Enfin, 2529 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées lundi, ce qui porte le cumulatif à 32 763 dans la province jusqu’ici.

Vers un autre confinement total

Ce bilan quotidien de la pandémie paraît alors que plus tôt, mardi, La Presse révélait que le premier ministre François Legault annoncera mercredi l’imposition d’un nouveau confinement total, à compter de samedi, pour une durée de trois à quatre semaines. La direction de la Santé publique préconise aussi la mise en place d’un couvre-feu dont les modalités doivent être discutées avec la Sécurité publique.

Comme au printemps, on prévoit que ce confinement « total » inclura les écoles, les bureaux, la construction et le secteur manufacturier. Seuls les commerces de première nécessité, épiceries et pharmacies, pourront rester ouverts. Le Québec avait déjà été ainsi mis sur pause en mars dernier, et beaucoup d’activités avaient été, avant les Fêtes, mises en suspens jusqu’au 11 janvier.

Selon nos informations, le tout s’appliquera rapidement, dès samedi. Si les écoles primaires et secondaires étaient fermées, on ne désespère pas de faire rentrer les élèves du primaire avant les trois ou quatre semaines envisagées.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.