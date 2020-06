Les camps de jour seront maintenus sur le territoire de la Ville de Longueuil, cet été. Les inscriptions débutent lundi prochain, le 8 juin, et les camps de jour commenceront le 29 juin. Sports Montréal offrira aussi des camps de jour, mais selon une formule revue, édition 2020.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

La Ville de Longueuil et les organismes concernés assurent que la programmation a été élaborée en fonction du respect des directives des autorités de santé publique. Ainsi, l’offre a été revue à la baisse et le nombre de places disponibles est limité cette année.

« En unissant nos efforts et en faisant preuve de créativité et d’adaptabilité, nous avons réussi à concevoir une programmation qui respecte les mesures d’hygiène et de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants et du personnel », a mentionné par communiqué la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, en assurant que « la Ville a mis tout en oeuvre pour offrir le maximum de places disponibles dans le contexte actuel ».

Les inscriptions commencent lundi prochain le 8 juin. La liste des camps de jour offerts et la programmation sont disponibles ici.

Sports Montréal ajuste son offre

Les camps de jour de Sports Montréal auront aussi lieu, cet été, mais selon une formule repensée en fonction des conditions actuelles. L’organisation s’est assurée que son offre respecte les mesures du guide de relance des camps élaboré par l’Association des camps du Québec.

« Afin de nous assurer de proposer un camp sécuritaire pour vos enfants ainsi que pour notre équipe, nous devons appliquer des mesures d’encadrements exceptionnelles en tout point. Un investissement financier supplémentaire de la part de Sports Montréal sera d’ailleurs nécessaire. Le camp 2020 sera donc différent des années précédentes, car nous devons nous conformer aux normes présentées dans le guide de relance », a avisé la directrice du camp de jour dans un communiqué.

Seuls les camps multisports seront maintenus. Les camps à option, les camps spécialisés et les camps d’immersion sont annulés. Les enfants qui étaient inscrits à l’un de ces types de camps seront automatiquement inscrits à un camp multisports. Afin de respecter les mesures de la santé publique, les activités individuelles seront privilégiées, de même que les activités à l’extérieur.