Le moral des troupes est au plus bas chez plusieurs travailleurs de la santé, qui craignent l’épuisement si on ne leur accorde pas entre deux à trois semaines de vacances cet été.

Mayssa Ferah

La Presse

Devant l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), une quarantaine d’entre eux ont manifesté leur mécontentement face à certains employeurs peu enclins à accorder le répit demandé, selon eux. La manifestation a débuté vers 5 h mardi et se poursuivra durant 48 heures.

On reproche à « certains employeurs récalcitrants » d’attendre un arrêté ministériel pour offrir les deux à trois semaines de vacances exigées par le personnel.

Au cœur de l’enjeu, la deuxième vague de COVID-19. « On dit toujours que la deuxième vague est pire que la première. Si on veut l’atténuer, ça prend du personnel en forme pour l’affronter », tranche Denyse Joseph, vice-présidente à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Selon les données amassées par le syndicat, la convention collective peut être appliquée à la lettre sans manque de personnel, précise-t-elle.

« Le gouvernement a beau dire que c’est réglé, les vacances, ce n’est pas réglé partout et on exige qu’il y ait des ententes partout. Après des discussions étalées sur plus d’un mois, le CIUSSS du Centre-Sud dit vouloir appliquer mur à mur les arrêtés ministériels. On a proposé plein de solutions et on a l’impression qu’il y a trop de gestionnaires qui ignorent où ils ont mis le personnel, mais imposent. Je trouve ça hallucinant », explique Françoise Ramel, présidente par intérim de la FIQ-SPSS pour le Centre-Sud.

Dans la province, quelques employeurs n’accordent toujours pas les périodes de congés demandées dans les Laurentides, en Montérégie et dans le Bas-Saint-Laurent. À Montréal, ce sont aux CIUSSS du Centre-Sud et de l’Ouest que les manifestants reprochent ce statu quo mardi matin.