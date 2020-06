(Québec) Le bilan québécois s’est alourdi de 295 cas depuis 24 heures, et 20 décès supplémentaires ont été enregistrés, indique le plus récent bilan publié lundi matin.

Ariane Krol

La Presse

Jusqu’ici, 51 354 personnes ont été infectées, parmi lesquelles 4661 sont décédées. Par ailleurs, 1185 Québécois sont encore hospitalisés, dont 163 aux soins intensifs. Le nombre de patients hospitalisés a diminué de 13, et le nombre d’hospitalisations aux soins intensifs de 8.

Cent huit infections se sont ajoutées de dimanche à lundi à Montréal, pour un total de 25 545. On rapporte aussi des hausses modestes à Laval et en Montérégie, les deux autres régions les plus durement touchées.

L’Ontario signale lundi 404 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès supplémentaires. Cela porte le total de cas de la province à 28 263, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la veille. Il inclut 2276 décès et 22 153 guérisons.

– Avec La Presse canadienne