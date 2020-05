«Il y a un problème de protection des travailleurs»

Inquiète de voir 5000 travailleurs de la santé infectés par la COVID-19, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) demande à Québec et à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de revoir leur position sur le mode de transmission du virus et de rendre disponibles les masques N95 dans tous les milieux de soins, dont les CHSLD et les résidences privées pour aînés.