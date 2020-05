Crise dans les CHSLD: le Protecteur du citoyen enquêtera

(Québec) Après avoir dénoncé bien des problèmes dans les CHSLD au fil des ans, le Protecteur du citoyen a décidé de lancer « une enquête impartiale et indépendante à l’égard du ministère de la Santé et des Services sociaux et de certains établissements du réseau public de la santé ». Son enquête vise à « faire la lumière sur la réponse du gouvernement et du réseau de la santé à la crise de la COVID-19 dans les milieux de vie collectifs pour aînés » comme les CHSLD.