Autorisation de rassemblements extérieurs : heureuses retrouvailles

Des barbecues en famille et d’heureuses retrouvailles sont prévus ce week-end, maintenant que les rassemblements extérieurs de 10 personnes et moins sont permis, sous certaines conditions. Si la nouvelle en a réjoui plus d’un, d’autres se montraient plus réticents à se réunir pour l’apéro vendredi.