(Ottawa) Le gouvernement fédéral est prêt à aider les provinces à augmenter massivement leur capacité à mener des tests permettant de détecter la COVID-19 afin de repousser une deuxième vague potentielle du nouveau coronavirus, a déclaré jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

Laura Osman

La Presse canadienne

Le nombre de tests doit augmenter immédiatement en Ontario et au Québec, où les économies commencent à rouvrir, mais le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 demeure élevé, a noté M. Trudeau, qui a d’abord offert aux provinces un cadre national sur les tests et la recherche des contacts la semaine dernière.

M. Trudeau a constaté qu’il avait reçu des réponses positives de partout au Canada jusqu’à présent et qu’il prévoyait de discuter davantage de l’offre lors de son appel hebdomadaire avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux plus tard jeudi.

Nous savons, en particulier dans les régions qui tentent toujours de maîtriser le virus, qu’il sera important d’augmenter le nombre de tests maintenant. Justin Trudeau

Même dans les régions où le nombre de nouveaux cas est faible, M. Trudeau a estimé que les gouvernements doivent pouvoir augmenter instantanément leur capacité à mener des tests s’il y a de nouvelles éclosions.

« Toutes les éclosions doivent être suivies très rapidement », a-t-il résumé.

Le Canada a la capacité de tester environ 60 000 personnes par jour, mais ne fait en moyenne que 28 000 tests durant cette même période.

En Ontario, la province n’a pas atteint son objectif de tester quotidiennement 16 000 personnes. Mardi, soit le dernier jour pour lequel des données sont disponibles, la province n’avait effectué que 10 506 tests. Au Québec, seulement 9582 tests ont été effectués lundi, selon les derniers chiffres.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a indiqué qu’il faisait pression pour que davantage de tests soient effectués et qu’il souhaitait que les chauffeurs de taxi, les camionneurs, le personnel et les résidents des centres de soins de longue durée soient testés, ainsi que les personnes qui les fréquentent régulièrement. Le fait que cela ne soit pas le cas est frustrant, a-t-il dit.

« Nous allons nous assurer d’accélérer, a déclaré M. Ford lors d’un point de presse jeudi. Puis-je vous donner une date exacte ? Je ne peux pas. Je pousse aussi fort que je peux pour que ça se fasse. »

M. Trudeau a soutenu qu’il ne voulait pas que des enjeux de logistique ou de coûts entravent la capacité à effectuer des tests ou à rechercher les contacts, ce qui est nécessaire pour garder la pandémie sous contrôle.

L’un des défis à relever pour augmenter le nombre de tests à travers le Canada est que chaque juridiction ait sa propre stratégie, a noté jeudi la ministre de la Santé Patty Hajdu lors d’une séance du comité spécial de la Chambre des communes sur la COVID-19.

Elle a expliqué que le gouvernement fédéral tente d’aider les provinces à accroître leur capacité à tester en s’assurant qu’elles ont accès aux laboratoires et à tout le nécessaire, dont les écouvillons et les réactifs.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui préside le Conseil de la fédération, a déclaré que les premiers ministres avaient discuté de la question entre eux jeudi avant la conférence téléphonique avec M. Trudeau.

Il a mentionné que le gouvernement fédéral peut aider les provinces en s’assurant qu’elles disposent de l’équipement et du personnel nécessaires pour accélérer la cadence des tests. Ottawa pourrait aussi aider en matière de traçage des contacts des personnes qui voyagent d’une province à l’autre et de celles qui arrivent de l’étranger lorsque les voyages internationaux recommenceront, a noté M. Moe.

« Nous avons ici la possibilité de travailler avec notre gouvernement fédéral non seulement sur notre capacité à tester, mais également sur notre capacité à retracer les contacts sur une base interprovinciale, puis sur une base internationale », a-t-il affirmé.